Большинство заболевших COVID-19 в Подмосковье заявили, что подхватили вирус в транспорте или магазинах

В Московской области растет число выявленных случаев COVID-19. Жителям региона напомнили, что контроль за соблюдением масочного режима необходим. По словам министра здравоохранения Подмосковья, 80% заболевших COVID-19 уверены, что подхватили вирус в транспорте или магазинах.

«Еще раз хочется обратить внимание на необходимость контроля и соблюдения масочного режима. Тяжесть течения заболевания коронавирусом зависит от концентрации вируса в организме. Чем больше концентрация, тем тяжелее проходит заболевание», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, маски помогают сократить тяжесть заболевания, вылечить пациентов гораздо быстрее и с наименьшими последствиями.

80% заболевших, которые были госпитализированы в наши стационары, считают, что они заразились коронавирусом либо в общественном транспорте, либо в магазинах Светлана Стригункова.

Стригункова добавила, что чаще всего коронавирус выявляется в Красногорске, Королеве, Коломне, Одинцове и Сергиевом Посаде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на количество выявляемых случаев COVID-19 в регионе. Заразившихся коронавирусом попросят заполнить специальную анкету.

«Мы на прошлой неделе начали опросы, а с этого понедельника его будут делать в автоматическом режиме при заполнении анкеты c вопросами о том, где, предположительно, человек мог заболеть», — сказал глава региона.

В Московской области, по последним данным, подтвердили 74 970 случаев COVID-19. Выздоровели 57 166 человек, скончались — 1369. За последние сутки коронавирусных больных в регионе прибавилось на 339. Коечный фонд в регионе начали перепрофилировать.