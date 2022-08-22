Пациента с тяжелой патологией коленного сустава спасли в Балашихе

Врачи из филиала № 3 Балашихинской больницы помогли мужчине с сильными болями в колене. Медики поставили диагноз и помогли пациенту вновь свободно двигаться.

Врачи обнаружили у мужчины блок коленного сустава и хондроматоз. В таких случаях сустав полностью покрывает оболочка. У мужчины она достигла больших размеров, поэтому вызывала сильную боль и ограничивала движение. Часто такое явление наблюдают после травм или перенесенных заболеваний.

Как рассказал главврач больницы Михаил Антипов, пациенту сделали артроскопическую санацию и удаление хондромных тел через надрезы, в которые вводили прибор с камерой.

«После обследования и постановки диагноза артроскопический зонд заменяется инструментом для хирургических манипуляций. В результате двигательная функция коленного сустава пациента начала восстанавливаться», — рассказал врач.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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