Школа в Серпухове присоединилась к проекту «Парта героя» | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 09:26 Школа в Серпухове присоединилась к проекту «Парта героя»

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Серпуховская школа № 19 имени Романа Катасонова, погибшего при спасении детей Беслана, присоединилась к проекту «Парта героя». На учебном столе разместили QR-код со ссылкой на сайт с информацией о герое.

Первыми за парту сели ученицы седьмого класса, члены юнармейского отряда «Вымплел» Арина Ушакова и Дарья Савельева. Девушки рассказали, что для них это стимул развиваться и делать добрые дела.

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«Нам это очень важно, и это большая честь для нас. Пока что наш отряд только организовался, мы стояли на вахте памяти и принимали участие в выносе флага», — рассказали школьницы.

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Акцию реализуют по проекту Единой России «Новая школа». Ее цель — рассказать школьникам о мужестве и героизме соотечественников, которые совершили подвиг.

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