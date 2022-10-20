Воробьев пообещал семье военнослужащего из Апрелевки записать ребенка в детский сад | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 08:37 Воробьев пообещал семье военнослужащего из Апрелевки записать ребенка в детский сад Губернатор Подмосковья пообещал жене военнослужащего помочь записать ребенка в детский сад

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Супруга военнослужащего из Апрелевки Анастасия Шмакова обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с проблемой — семья до сих пор не смогла воспользоваться мерами поддержки. Глава региона в эфире радио Sputnik пообещал помочь ей с устройством ребенка в детский сад и получением единовременной выплаты.

«Соответственно, деньги эти вы получите. Что касается устройства в детский сад — это решение нами принято», — сказал губернатор.

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Анастасия рассказала, что за две недели семья не получила выплату 200 тысяч рублей, а младший трехлетний ребенок остался без детского садика. Женщине пришлось уволиться с работы, и теперь она не знает, как содержать семью.

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Андрей Воробьев отметил, что выплата приходит не сразу, а в течение пяти-семи дней. А по всем вопросам родственники военнослужащих могут обратиться на линию 122.

«Вам совсем не обязательно увольняться. Если вдруг и в этом нужна помощь — мы постараемся ее оказать. До сих пор у нас и это получалось», — заявил он.

Выплату семья не получила из-за того, что супруга призвали в Москве, несмотря на подмосковную прописку. Для решения этой и других проблем в регионе открыли Центры заботы. Как пояснил Воробьев, там помогут в решении любых вопросов, связанных с получением поддержки. В любом случае семья получит положенную выплату, а Подмосковье поможет при записи ребенка в детский сад.