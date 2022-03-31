Патриотический форум прошел в Московском государственном областном университете

МГОУ стал первой площадкой среди вузов, на которой решили провести масштабное патриотическое событие. Форум приехали поддержать известные артисты, музыканты, герои России и общественные деятели.

«Какие книги мы читаем, какие фильмы мы смотрим, то, о чем мы говорим-такой и будет дальше наша страна. Ребята все здесь молодые. Им по 20-25 лет. Через 10 лет они уже будут определять то, как будет развиваться наша страна и как будем жить все мы», — отметил народный артист РФ, сопредседатель ОНФ Московской области Андрей Соколов.

Спикерами форума стали ведущие преподаватели университета и приглашенные знаменитости. Каждый участник поделился своим мнением о важности патриотизма и о том, как развивать в современной политической ситуации это ключевое для гражданина России качество.

«Мы тоже находимся сегодня на поле битвы. Люди, которые понимают эти вещи, и не только понимают, но и пытаются этому противостоять — вот они сегодня и есть патриоты. Сегодня патриот — это человек, который задумывается о том, какую землю, какую страну он оставит своим детям и своим внукам», — сказала российская актриса театра и кино Ольга Будина.

МГОУ более 90 лет занимается воспитанием патриотов. Среди выпускников — знаменитые поэты, писатели, легендарные дикторы, 33 олимпийских чемпиона и более 100 чемпионов мира. Преподаватели университета накопили уникальный опыт по патриотическому воспитанию молодежи, отметила ректор МГОУ.

«Молодежь наша патриотична. Она любит наш университет, любит страну, любят то место, тот регион, где получает качественное, хорошее образование. И мы стараемся как преподаватели, как профессионалы, ученые, вовлекая молодежь в проекты, социально значимые для нашей страны, формировать патриотические чувства каждый день», — подчеркнула профессор, ректор Московского государственного областного университета Елена Певцова.

Участники патриотического форума приняли резолюцию, согласно которой в 2022 учебном году в МГОУ планируют провести более двухсот патриотических акций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в современной жизни без патриотизма и силы невозможно защитить то, что имеет человек.