Жить с любовью к Родине. Губернатор Подмосковья ответил на вопросы курсантов о санкциях и Украине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с курсантами центра «Авангард». В эфире «360» он обсудил с молодыми людьми самые разные темы — от истинного патриотизма и спецоперации на Украине до метро в Подмосковье и ограничения соцсетей. Главное — в материале «360».

Санкции сделали сильнее

Россия в 2014 году подверглась серьезным санкциям, но они послужили стимулом для укрепления независимости страны. Страна переживает время серьезных потрясений и перемен, и сейчас людям нужно сплотиться, заявил Воробьев.

«Цель наша очень простая — чтобы мы могли быть сильной страной, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране», — объяснил губернатор.

Всегда есть обратная сторона медали, и позитивным эффектом от санкций стало развитие импортозамещения.

«Нам нужно будет быть единым целым и сделать так, чтобы наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют, как правило, в светлых головах молодых людей, были максимально реализованы», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Ограничения соцсетей

Воробьева спросили и о том, как ограничение работы западных соцсетей в России скажется на малом бизнесе, который использовал их для продвижения.

«Такая ситуация, я думаю, мы ее переживем. <…> Есть разного веса ценности, поэтому иногда приходится между этими ценностями выбирать. Если говорить про нашу страну, про Родину, то здесь никаких слов не нужно», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас активно развивается Telegram. И предположил, что TikTok тоже скоро возобновит полноценную работу в России.

«Поживем — увидим. Мне кажется, не нужно сейчас себя загонять. Все меняется в жизни. Я думаю, что мы найдем способы получать всю необходимую информацию. Все-таки мы живем в глобальном мире, и мы должны найти способы», — заявил он.

Главный вызов спецоперации

Угроза размещения ракет у российских границ стала главным вызовом специальной операции РФ на Украине, заявил Воробьев.

«Главный вызов заключался в том, что буквально в ближайшее время перед нашими окнами стояли бы ракеты. Это плохая история», — сказал губернатор.

Президент РФ Владимир Путин принял тяжелое и сложное решение, отметил Воробьев. Но страна не может себе позволить иметь угрозу у своих границ.

Источник фото: телеканал «360»

Что такое патриотизм

В современной жизни без патриотизма невозможно защитить то, что имеет человек. На преданности и патриотизме базируется сила, не обладая которой ни одна система не может быть устойчива, подчеркнул губернатор.

«Для меня в современной жизни без патриотизма, без силы — знаний, технологий, оружия — невозможно защитить то, что мы имеем», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья объяснил, в чем заключается патриотизм для каждого.

«Конечно, это любовь к Родине. Конечно, это преданность — насколько ты готов жертвовать, насколько готов отдавать», — заявил губернатор.

Новые станции метро

Открытие новых станций метро в Московской области — дело времени, заявил Воробьев. Отвечая на вопрос курсантки, губернатор отметил, что в последнее время станции метро уже открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине и Люберцах.

На очереди — Балашиха и Долгопрудный. Это приоритетные города, подчеркнул он.

«Тема серьезная. Я бы хотел вместе с вами, чтобы метро было в каждом городе Московской области. Для этого нужны большие ресурсы. Именно поэтому мы ищем максимально рациональное решение», — сказал губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Приоритет Подмосковья

Решение проблем, которые больше всего волнуют жителей, — главный приоритет для властей Московской области. И работа с обращениями жителей выведена на первый план.

«Вся наша жизнь состоит из проблем. Но весь фокус в том, умеешь ты их решать или нет. И мы в нашей деятельности стараемся приоритет делать на том, что больше всего беспокоит людей», — объяснил губернатор.

Власти Подмосковья работают над тем, чтобы людям была доступна медицина, появлялись автобусы в новых микрорайонах, открывались новые школы, а образование было интересным.

«Стараемся делать все, чтобы эти перемены (а решение проблем и есть перемены) заметил каждый житель», — сказал Воробьев.