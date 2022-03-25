В современной жизни без патриотизма и силы невозможно защитить то, что имеет человек. Таким мнением губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился с курсантами центра «Авангард» в эфире «360».

Курсант попросил губернатора прокомментировать слова Льва Толстого о патриотизме — писатель относился к этому понятию критически. В его творчестве, напомнил Воробьев, многое говорило о жизни без каких-либо конфликтов.

«Но по факту ни одна система, если не обладает силой (а сила в том числе базируется на преданности и патриотизме), не устойчива», — подчеркнул губернатор.

В пример он привел историю францисканцев, идеология которых основывалась на любви. В ответ на заявление паствы о необходимости возделывать поля и владеть хозяйством святой Франциск отмечал, что при владении чем-либо собственность придется защищать или лишиться всего. Он же ратовал за полный отказ от каких бы то ни было имущественных обязательств. Воробьев с позицией святого не согласился.

«Для меня в современной жизни без патриотизма, без силы — знаний, технологий, оружия — невозможно защитить то, что мы имеем. Мы здесь находимся для того, чтобы думать, как развиваться, как защищать в случае, если нам выпадет эта доля», — сказал глава Подмосковья.

Он приветствовал желание ребят в будущем связать свою жизнь с военной стезей, но предупредил о серьезности подобного выбора.

«Военная служба предполагает вступление в конфликты, в войну, в бой в случае, если понадобится защищать Родину. Для этого присягу дают», — напомнил Воробьев.

Человек до и после присяги — два разных человека. Когда ты даешь присягу, понимаешь, <…> ты уже другой — ты повзрослел. Потому что все серьезно, у тебя оружие, ты в парадной форме. Ты понимаешь, что что-то поменялось: начинаешь взрослеть очень быстро Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Патриотизм он охарактеризовал как умение жертвовать своим благом. И подобное ощущение в себе должен расшифровать каждый.

«Патриотизм должен расшифровать в себе каждый из нас. Что для тебя патриотизм? Конечно, это любовь к Родине. Конечно, это преданность — насколько ты готов жертвовать, насколько готов отдавать», — заключил Андрей Воробьев.