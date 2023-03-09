Подмосковье 09 марта 2023, 14:36 Пассажиры совершили более 2 миллионов поездок в общественном транспорте Подмосковья 8 Марта

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Жители и гости Подмосковья совершили около 2,1 миллиона поездок на общественном транспорте 8 марта. Свыше 1,2 миллиона из них — на автобусах, сообщили в Минтрансе региона.

Как рассказала зампред правительства Анна Кротова, активнее всего пассажиры пользовались транспортом в Подольске. Там провели 72,6 тысячи транзакций.

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«А в честь праздника наши перевозчики раздали женщинам более 30 тысячи тюльпанов в автобусах, пригородных поездах, на вокзалах, станциях и остановках», — сказала она.

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Больше всего поездок зафиксировали на маршруте № 344 «Химки — м. Ховрино», это свыше девяти тысяч операций. Еще около 8,4 тысячи раз пассажиры воспользовались автобусами № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка» в Пушкине и 7,7 тысячи маршрутом № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — з-д ЖБИ — ул. Спирина» в Коломне. Около 200 тысяч поездок совершили на Ярославском направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подмосковных связисток с 8 Марта. Глава региона пообщался с военнослужащими и обсудил трудности их работы.

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