Подмосковье 08 марта 2023, 13:05 Андрей Воробьев поздравил подмосковных связисток с 8 Марта

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелково с Международным женским днем. Сейчас там служат 117 женщин.

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«Сейчас, когда идет СВО, от верности передачи во многом зависит жизнь наших бойцов и исход боевых действий. Поэтому вас по праву можно поздравлять с двумя праздниками — 8 Марта и днем защитника Отечества», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона пообщался с военнослужащими, обсудил трудности их работы. В завершении встречи Воробьев вручил женщинам букеты тюльпанов.

«У каждой женщины свои заботы, вы все чьи-то мамы, жены, дочери. Но именно вы даете нам силы, за этот год вы показали, как умеете ждать, верить и помогать — не только своим отцам, мужьям, сыновьям и братьям, но и всем вокруг», — добавил Андрей Воробьев.

Начальник телефонной станции Елена рассказала, что начала работать в военную структуру в след за мужем — он военнослужащий.

«Очень много моментов где женщина справился лучше и добросовестнее, чем мужчина, поэтому они нужны здесь, есть такие вещи, которые не стоит на них грузить», — заявила Елена.

У командира взвода связи Виктории вся семья — военные, поэтому девушка пошла по стопам родителей. Сейчас в ее взводе и подчинении одни мужчины, но она заявила, что справляется.

«Женщины очень выносливые в армии, это очень важно, все тяготу, лишения переносить. Все мои друзья, знакомые гордятся, что в их окружении есть такая девушка, как я. Потому что не каждая сможет служить в армии, еще и командовать мужчинами», — считает Виктория.

Ранее Андрей Воробьев навестил 98-летнюю летчицу 125-го женского авиаполка Галину Брок-Бельцову. Глава региона поздравил одну из 125-го женского авиаполка — легендарных «дневных фурий» — с 8 Марта.

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