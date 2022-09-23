Пассажиры Подмосковья воспользовались дачными маршрутами свыше 550 тысяч раз | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 14:44 Поделиться Telegram

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Viber Пассажиры Подмосковья воспользовались дачными маршрутами свыше 550 тысяч раз

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Свыше 40 сезонных маршрутов работает в Подмосковье. Они довозят жителей до дач, сел и СНТ. В этом году ими воспользовались свыше 550 тысяч раз.

Самым популярным маршрутом стал № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Раменском. Им воспользовались 81 тысячу раз. Лидерами также стали маршрут № 51 «Орехово-Зуево — Новый Снопок» и № 30 «Электрогорск — Алексеево».

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Дополнительные маршруты организовали в более чем 20 округах Подмосковья. Для удобства их графики синхронизировали с движением электричек.

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Большинство поездок пассажиры совершили по социальным картам. Это свыше 400 тысяч операций. Банковскими картами воспользовались около 93 тысяч раз и еще 55 тысяч поездок совершили по «Стрелке» и «Тройке».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что лично проверит состояние электричек после обращений жителей. Пассажиры оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января.

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