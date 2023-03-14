Подмосковье 14 марта 2023, 11:54 Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 562 тысяч поездок до аэропортов с начала года

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С начала года пассажиры «Мострансавто» добрались до аэропортов свыше 562 тысяч раз. Компания обслуживает девять таких маршрутов, которые идут до Шереметьево, Внуково и Жуковского. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Самым популярным маршрутом стал № 441 «Жуковский — метро „Котельники“». Им воспользовались почти 200 тысяч раз. Автобусами № 48 «станция Лобня — Шереметьево — Дубровки» — более 121 тысячи раз, а № 1 «улица Лацкова — Наркомвод» — свыше 70 тысяч.

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Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — ими воспользовались более 224 тысяч раз. Еще 129 тысяч транзакций провели по картам «Стрелка» и «Тройка».

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