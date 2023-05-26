Подмосковье 26 мая 2023, 13:49 Пассажиры «Мострансавто» совершили около миллиона поездок до аэропортов с начала года Минтранс Подмосковья

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-Пассажиры «Мострансавто» совершили более миллиона поездок на маршрутах до аэропортов Шереметьево, Внуково и Жуковский с начала года. Они обеспечивают их транспортную связь с разными городами Подмосковья.

Как рассказали в Минтрансе, компания обслуживает девять маршрутов до аэропортов из разных городов Подмосковья. Самым популярным из них стал № 441 «Жуковский — м. Котельники», которым воспользовались более 427 тысяч раз. На автобусах № 48 «ст. Лобня — Шереметьево — Дубровки» зафиксировали 215 тысяч поездок, а на № 1 «ул. Лацкова — Наркомвод» — почти 160 тысяч.

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Около 447 тысяч раз пассажиры расплатились социальными картами, но чаще всего они пользовались банковскими — это свыше 450 тысяч операций. «Стрелкой» и «Тройкой» расплатились 263 тысячи раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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