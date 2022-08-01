Пассажиры электричек в Подмосковье получили почти 1,5 тысячи литров воды бесплатно в жару

Центральная пригородная пассажирская компания раздала около 1,5 тысяч литров воды бесплатно в жару. Ее можно было получить на станциях и вокзалах Подмосковья в часы пик.

ЦППК раздает бесплатную воду ежегодно. На прошлой неделе сотрудники компании раздали около 400 литров на Курском вокзале, почти 300 — на Ярославском и по 114 литров на станциях Мытищи и Тушинская.

Всего с начала года пассажиры выпили почти 6 тысяч литров воды на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская и Одинцово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на треть снизилось количество жалоб на расписание автобусов.