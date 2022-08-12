Пассажиры добрались до аэропортов в автобусах Подмосковья 1,6 миллиона раз с января

Пассажиры «Мострансавто» добрались до аэропортов на автобусах более 1,6 миллиона раз с начала года. Компания обслуживает 10 маршрутов до Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковского. Об сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Самыми популярными маршрутами у жителей региона стали № 441 «Жуковский — м. Котельники», на котором совершили более 603,7 тысяч поездок, № 1 «ул. Лацкова — Наркомвод» — 221,3 тысячи и № 48 «ст. Лобня — Шереметьево — Дубровки» — свыше 220,5 тысячи поездок.

Чаще всего в автобусах расплачивались банковскими картами. Ими оплатили 607,7 тысячи поездок. Транспортные карты использовали почти 320 тысяч раз, а социальные — около 630 тысяч.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о снижении жалоб на работу общественного транспорта почти на треть.