Пассажирам раздадут воду в электричках Подмосковья в жару

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании будут раздавать воду пассажирам в жаркие дни. Акцию проводили уже несколько раз, и она пользовалась большим спросом у жителей Подмосковья.

Воду будут раздавать до конца этой недели — в будни в вечерние часы пик на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

С начала лета сотрудники ЦППК раздали почти восемь тонн питьевой воды.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о преображении парков и скверов Подмосковья. Глава Минблагоустройства Михаил Хайкин рассказал, что раздавать воду в точках притяжения жителей продолжат в жаркие дни.