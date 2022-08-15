Свыше 60 территорий благоустроят в Подмосковье до конца года

В Подмосковье преобразят 66 парков и скверов до конца года. Ими будут пользоваться свыше 3,2 миллиона человек. Это 456 гектаров территорий и 76 пешеходных маршрутов. Об этом глава Минблагоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«У нас 66 объектов. Благоустройство данных территорий коснется более 3,2 миллиона человек. Это 456 гектаров, 76 километров разных маршрутов. Это набережные, скверы, парки, функциональные зоны», — сказал министр.

Подмосковье стало третьим в рейтинге регионов по индексу качества городской среды после Москвы и Санкт-Петербурга. По словам Хайкина, лучше всего себя проявили Руза, Высоковск, Пущино, Рошаль и Наро-Фоминск. До конца года индекс поднимут в Краснозаводске, Белозерске, Ликино-Дулеве, Кубинке, Луховицах и Яхроме.

В планах — до конца года завершить преображение центральных площадей девяти городов, шесть набережных и семь парков.

Новые точки притяжения

Новые общественные территории уже открыли в нескольких округах Подмосковья. Так, в Истре преобразилась центральная площадь — на ней построили фонтан, провели озеленение и установили детскую площадку.

«В Лобне открылся парк „Река времени“ — почти девять гектаров территории. В Электрогорске появилась небольшая территория, но очень популярная среди жителей. Там почти два гектара территорий, где есть качели, детские площадки и место отдыха для взрослого населения», — добавил Михаил Хайкин.

Также сквер с зонами отдыха и игровыми площадками открыли в Павловском Посаде.

В ближайшее время жители Подмосковья смогут посетить еще несколько обновленных территорий. Это Центральный парк Пушкино, Парк победы в Наро-Фоминске и центр Фрязина — их откроют до конца месяца. Работы на территории в Краснознаменске тоже находятся на завершающем этапе, она станет доступна для посещения к 15 сентября.

Благоустройство рядом с домом

Глава Минблагоустройства напомнил о программе благоустройства объектов рядом с жилыми домами. По ней зоны отдыха появляются в микрорайонах. Он рассказал, что в планах — создать еще 19 таких мест.

«Это программа „Благоустройство рядом с домом“, которую мы реализуем по вашему поручению, чтобы рядом с разными микрорайонами появлялись территории, где в шаговой доступности жители могут проводить время. Некоторые объекты уже открыты», — рассказал министр.

Так, в Котельниках появился сквер «Патриот», новые территории открыли в Серебряных Прудах и Наро-Фоминске, Лыткарине и Ивантеевке, а в Клину обустроили сквер «Имена земли Клинской».

Скейт-парки

Михаил Хайкин доложил, что к концу года в пяти местах Подмосковья откроют скейт-парки с памп-треками. Два из них появятся в Люберцах и Домодедове до 29 августа. Еще два — в Воскресенске и Дмитрове — до 15 сентября. Последней станет площадка в Дубне.

Пляжи

Масштабная программа по обустройству пляжей стартовала в этом году. Они появились на 15 территориях, рассказал министр.

«Это оснащение кабинами для переодевания, туалетами, душевыми, песком. Мы видим популярность данной программы, и, конечно, жители благодарят, учитывая особенно жаркое лето в этом году», — подчеркнул он.

Хайкин добавил, что важно не только качественно благоустроить место, но и содержать его. Также он напомнил о раздаче воды в парках региона. Акция продолжится в жаркие периоды.

Всего в Подмосковье работает 183 парка. По словам Михаила Хайкина, с начала года их посетили свыше 34,5 миллиона раз.