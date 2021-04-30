facebook_pixel
    30 апреля 2021, 12:15

    Пасхальную ярмарку с фермерскими продуктами открыли в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Пасхальная ярмарка заработала в Красногорске. Жители смогут приобрести фермерские продукты, куличи, сыры, мясо, рыбу и праздничные украшения.

    Пасхальную ярмарку с фермерскими продуктами открыли в Красногорске | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, на ярмарке развернули около 20 торговых точек.

    Жителям представили широкий ассортимент продуктов, в том числе полноценные пасхальные корзины.

    На ярмарке продают товары производителей из Подмосковья и других регионов. Она продлится до 3 мая включительно.

    Все палатки развернули вблизи дома №28 на Красногорском бульваре, у Павшинского моста.

    Ранее Воскресенский рассказал, что все пасхальные ярмарки в Подмосковье пройдут с 26 апреля по 2 мая. Их проведут в 15 округах. Также стала известна средняя стоимость пасхального набора в регионе.