Пасхальную ярмарку с фермерскими продуктами открыли в Красногорске

Пасхальная ярмарка заработала в Красногорске. Жители смогут приобрести фермерские продукты, куличи, сыры, мясо, рыбу и праздничные украшения.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, на ярмарке развернули около 20 торговых точек.

Жителям представили широкий ассортимент продуктов, в том числе полноценные пасхальные корзины.

На ярмарке продают товары производителей из Подмосковья и других регионов. Она продлится до 3 мая включительно.

Все палатки развернули вблизи дома №28 на Красногорском бульваре, у Павшинского моста.

Ранее Воскресенский рассказал, что все пасхальные ярмарки в Подмосковье пройдут с 26 апреля по 2 мая. Их проведут в 15 округах. Также стала известна средняя стоимость пасхального набора в регионе.