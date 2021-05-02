Праздничное пасхальное богослужение началось в Никольском храме в Красногорске. «360» публикует кадры с места событий.

Празднование Пасхи в 2021 году придется на 2 мая. Накануне главного православного праздника между утренней и ночной службами в храмах освящаются куличи, крашеные яйца и творожные пасхи.

Поздно вечером в субботу в храме совершат крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Праздничное пасхальное богослужение началось и в московском храме Христа Спасителя. Возглавил Божественную литургию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Накануне патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым. Он призвал всех проявить милосердие и заботиться о близких. Патриарх не оставил без внимания тему пандемии. Сейчас, как отметил патриарх, важно помогать тем, кто болен, скорбящим по утрате родных, кто лишился средств к существованию и не может прийти в храм.

Церковные праздники, дни памяти святых, постные и поминальные дни — все важные даты мая можно узнать из православного календаря. Он подскажет и самые главные православные даты мая.