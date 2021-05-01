Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя. Трансляция

Праздничное пасхальное богослужение началось в московском храме Христа Спасителя. Возглавил Божественную литургию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

В этом году в храм пустят только постоянных прихожан и тех верующих, которые получили специальные приглашения в московских приходах. Все пришедшие на праздничное богослужение должны соблюдать действующие меры предосторожности.

В храм Христа Спасителя доставят благодатный огонь. Отсюда его начнут развозить по всем приходам России.

Накануне патриарх Кирилл, поздравил верующих с Воскресением Христовым. Он призвал всех проявить милосердие и заботиться о близких.

Патриарх не оставил без внимания тему пандемии. Он отметил, что сейчас важно помогать тем, кто болен, скорбящим по утрате родных, кто лишился средств к существованию и не может прийти в храм.

Патриарх призвал ценить возможность участвовать в совместной молитве, которая есть сейчас.