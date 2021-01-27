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    27 января 2021, 12:06

    Штраф в четыре клика. Жители Подмосковья смогут жаловаться на парковку у мусорных баков онлайн

    Анастасия Аброськина, Натали Владимирова

    Жители Подмосковья могут пожаловаться на водителей, мешающих вывозить отходы с контейнерных площадок во дворах. Нередко они неправильно паркуют машины, перекрывая региональным операторам проезд. Решить проблему поможет мобильное приложение «Добродел».
    Штраф в четыре клика. Жители Подмосковья смогут жаловаться на парковку у мусорных баков онлайн | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Отходы из контейнеров во дворах Московской области забирают по графику, но порой сделать это мешают сами жители. Тем, кто водит машину, хорошо известно, что парковка у мусорных баков запрещена. Однако нарушения все же случаются.

    В мобильном приложении «Добродел» есть специальный раздел «Народный контроль». Здесь оштрафовать нарушителя можно в четыре клика.

    Для начала потребуется зарегистрироваться, после чего останется сделать четкую фотографию, на которой видно номера машины. Об этом рассказал начальник ТО № 25 Госадмтехнадзора региона Игорь Винокуров.

    Штраф в четыре клика. Жители Подмосковья смогут жаловаться на парковку у мусорных баков онлайн | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Фотографии приходят в главное управление Госадмтехнадзора, где производится разбор правонарушения

    Игорь Винокуров.

    Госадмтехнадзор Подмосковья сделает запрос в ГИБДД, получит данные собственника и выпишет штраф. Для юридических лиц это 30 тысяч рублей, а для физических — от тысячи до пяти.

    Новым сервисом может воспользоваться любой желающий. Чаще всего обращения отправляют дворники и водители мусоровозов.