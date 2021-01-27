Штраф в четыре клика. Жители Подмосковья смогут жаловаться на парковку у мусорных баков онлайн

Источник фото: телеканал «360»

Отходы из контейнеров во дворах Московской области забирают по графику, но порой сделать это мешают сами жители. Тем, кто водит машину, хорошо известно, что парковка у мусорных баков запрещена. Однако нарушения все же случаются.

В мобильном приложении «Добродел» есть специальный раздел «Народный контроль». Здесь оштрафовать нарушителя можно в четыре клика.

Для начала потребуется зарегистрироваться, после чего останется сделать четкую фотографию, на которой видно номера машины. Об этом рассказал начальник ТО № 25 Госадмтехнадзора региона Игорь Винокуров.

Источник фото: телеканал «360»

Фотографии приходят в главное управление Госадмтехнадзора, где производится разбор правонарушения Игорь Винокуров.

Госадмтехнадзор Подмосковья сделает запрос в ГИБДД, получит данные собственника и выпишет штраф. Для юридических лиц это 30 тысяч рублей, а для физических — от тысячи до пяти.

Новым сервисом может воспользоваться любой желающий. Чаще всего обращения отправляют дворники и водители мусоровозов.