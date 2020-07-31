Штраф или эвакуация? Что ждет водителя за стоянку у мусорных баков Подмосковья

В Подмосковье под запретом парковка машин напротив мусорных баков, но нередко об этом забывают. Что ждет за такую стоянку — штраф или эвакуация? За ответом на этот вопрос корреспондент «360» отправился в Лосино-Петровский округ.

Уклониться от ответственности у нарушителей не получится. Об этом сказал начальник территориального отдела подмосковного Госадмтехнадзора Евгений Секретарев.

Сумма административного штрафа — от трех до пяти тысяч рублей Евгений Секретарев.

Он уточнил, что только за июль в одном из микрорайонов округа выписали свыше 30 штрафов за парковку на мусорной площадке. Именно из-за таких преград не удается забрать и вывезти отходы. А выполняют работу по графику, рассказал водитель мусоровоза Александр Вилякин.

Ну, по второму разу заезжаем. Если телефон оставляют некоторые, то выходят и убирают машины. А некоторые даже трубку не берут. Приходится ждать Александр Вилякин.

Все подробности — в репортаже «360».