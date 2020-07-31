31 июля 2020, 18:02
Штраф или эвакуация? Что ждет водителя за стоянку у мусорных баков Подмосковья
В Подмосковье под запретом парковка машин напротив мусорных баков, но нередко об этом забывают. Что ждет за такую стоянку — штраф или эвакуация? За ответом на этот вопрос корреспондент «360» отправился в Лосино-Петровский округ.
Уклониться от ответственности у нарушителей не получится. Об этом сказал начальник территориального отдела подмосковного Госадмтехнадзора Евгений Секретарев.
Сумма административного штрафа — от трех до пяти тысяч рублейЕвгений Секретарев.
Он уточнил, что только за июль в одном из микрорайонов округа выписали свыше 30 штрафов за парковку на мусорной площадке. Именно из-за таких преград не удается забрать и вывезти отходы. А выполняют работу по графику, рассказал водитель мусоровоза Александр Вилякин.
Ну, по второму разу заезжаем. Если телефон оставляют некоторые, то выходят и убирают машины. А некоторые даже трубку не берут. Приходится ждатьАлександр Вилякин.
Все подробности — в репортаже «360».