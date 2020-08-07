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    07 августа 2020, 15:55

    Штраф даже по фотографии. Чем обернется парковка машины вблизи мусорных баков Подмосковья

    Анастасия Аброськина , Натали Владимирова

    Тем, кто водит машину, хорошо известно, что парковаться вблизи мусорных баков запрещено. Но такие нарушения встречаются нередко. Корреспондент «360» отправился в Подмосковье и узнал, чем обернется подобное решение автомобилиста.
    Штраф даже по фотографии. Чем обернется парковка машины вблизи мусорных баков Подмосковья | Изображение 1

    Припаркованные рядом с мусорными баками машины мешают региональным операторам вывозить отходы. Но делать это им требуется по графику, а значит, работа встает или усложняется.

    Приходится пробовать доставать контейнеры, но зачастую это невозможно. В любом случае штрафа автомобилисту избежать не удастся.

    Штраф даже по фотографии. Чем обернется парковка машины вблизи мусорных баков Подмосковья | Изображение 2

    Даже если он не спустится вниз, то водитель мусоровоза сможет сфотографировать машину и отправить снимок инспекторам. Об этом корреспонденту «360» рассказал начальник отдела №25 областного Госадмтехнадзора Игорь Винокуров.

    По фотографии мы делаем запрос в ГИБДД. Владельцу автомобиля отправляем по почте постановление

    Игорь Винокуров.

    По его словам, размер первого штрафа — от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение выпишут сразу пять тысяч.

    Все подробности смотрите в репортаже «360».

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