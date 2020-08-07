Штраф даже по фотографии. Чем обернется парковка машины вблизи мусорных баков Подмосковья

Припаркованные рядом с мусорными баками машины мешают региональным операторам вывозить отходы. Но делать это им требуется по графику, а значит, работа встает или усложняется.

Приходится пробовать доставать контейнеры, но зачастую это невозможно. В любом случае штрафа автомобилисту избежать не удастся.

Даже если он не спустится вниз, то водитель мусоровоза сможет сфотографировать машину и отправить снимок инспекторам. Об этом корреспонденту «360» рассказал начальник отдела №25 областного Госадмтехнадзора Игорь Винокуров.

По фотографии мы делаем запрос в ГИБДД. Владельцу автомобиля отправляем по почте постановление Игорь Винокуров.

По его словам, размер первого штрафа — от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение выпишут сразу пять тысяч.

Все подробности смотрите в репортаже «360».