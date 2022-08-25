Парк Победы в Краснозаводске благоустроят в 2023 году

Парк Победы в Краснозаводске преобразится благодаря победе проекта на всероссийском конкурсе по благоустройству. На работы город получил грант в размере 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Михаил Хайкин, Подмосковье стало одним из лидеров в конкурсе не в первый раз.

«Шесть наших городов стали победителями. К реализации проектов приступим весной следующего года. Это будут комфортные современные зоны отдыха, которые, уверен, станут главными точками притяжения», — добавил он.

В Краснозаводске благоустроят географический центр, который связывает зоны многоквартирной застройки и частных домов. Проект реализуют в два этапа: сначала преобразят территорию у досугового центра «Радуга», а затем — сам парк Победы.

На территории установят малые архитектурные формы, создадут пешеходный и велосипедный маршруты, спортивные тропы и большую площадку для детей в экостиле. Также в парке появится воркаут-зона с настольным теннисом, рампой для катания на скейтбордах и пунктом проката. Для домашних животных оборудуют специальное место для выгула. Кроме того, появятся дополнительные парковочные места и информационные стенды, посвященные истории Краснозаводска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о победе шести городов Подмосковья на всероссийском конкурсе благоустройства. Кроме Краснозаводска, еще пять муниципалитетов смогут реализовать свои проекты.