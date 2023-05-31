Подмосковье 31 мая 2023, 13:55 Парк Малевича в Одинцове вошел в топ-5 архитектурных проектов России Министерство культуры и туризма МО

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Парк Малевича в Одинцове стал одним из пяти лучших архитектурных проектов страны. Его включили в число 100 лучших практик 2020–2023 годов по версии альманах «Проект Россия».

Как рассказали в Минблагоустройстве Подмосковья, самые лучшие архитектурные дизайнерские практики страны представили на международной выставке-форуме «АРХ-Москва» в Гостином дворе. Парк Малевича занял четвертое место в номинации «Общественные пространства». Жюри отметили, что в Подмосковье удалось создать место с ярким характером, запоминающимися образами и собственной идентичностью.

Основой концепции парка стала история, связанная с именем великого русского художника Казимира Малевича. Он часто бывал в соседней Немчиновке и вдохновлялся ее пейзажами. Парк дополнили природными образами, а также архитектурными формами в стилистике русского супрематизма и работ известного авангардиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы Мытищ Юлии Купецкой о благоустройстве в округе. Она рассказала, что до конуа года там обновят 70 мест. Среди них парки Тайнинский, Стрекалова, Ветеранов и Мира, пять скверов, дворы и не только.

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