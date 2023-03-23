Эксклюзив 23 марта 2023, 09:07 «Папа, мы тебя ждем!» Дети участников СВО устроили флешмоб в Подмосковье Дети участников СВО устроили флешмоб в Подмосковье

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Дети участников спецоперации устроили флешмоб в Московской области. Они нарисовали мелом на асфальте рисунки и написали слова любви к своим отцам, которые находятся в зоне СВО.

«Мой муж, как и многие другие мужчины, решил, что надо защищать семью, родину, страну. Звонит достаточно часто, где-то раз в неделю — 10 дней получается поговорить», — рассказала мать одного из участников акции, Юлия Кулешова.

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Она добавила, что глава семьи этой весной должен приехать в отпуск. Разумеется, его ждут с нетерпением.

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«Конечно, скучаю, как же без папы. Самое первое, что я ему скажу, — это то, что я хотел сказать все время, пока он там, — что я скучаю, что я люблю его», — признался ее сын.

В Подмосковье активно поддерживают семьи военнослужащих — с ними регулярно проводят встречи, прислушиваются к их просьбам. Работают Центры поддержки участников СВО.

Недавно семья бойца СВО обратилась с просьбой об улучшении жилищных условий и получила трехкомнатную квартиру в Ногинске — глава округа Игорь Сухин поручил оперативно решить этот вопрос.