Подмосковье 13 марта 2023, 13:38 Семья бойца СВО получила квартиру в Ногинске после просьбы об улучшении жилищных условий

Читать 360tv в

Семья бойца СВО обратилась к губернатору Подмосковья с просьбой об улучшении жилищных условий и получила трехкомнатную квартиру в Ногинске. Поручение оперативно решить вопрос с жильем дал глава округа Игорь Сухин.

Вячеслав пошел добровольцем в зону СВО еще в сентябре. Мужчина — сирота. Воевал в Чечне, получил звание ветерана боевых действий. Он много лет стоял в очереди на получение квартиры, ютился вместе с женой Антониной и двумя детьми в коммуналке, после они перебрались к родственникам. Своего жилья у них так и не было.

Реклама

«В приемную губернатора обратилась семья военнослужащего с просьбой оказать содействие в улучшение жилищных условий. Главой было дано поручение оперативно подобрать жилплощадь, что нами и было сделано. В кратчайшие сроки семья переехала в более комфортные условия», — рассказал первый заместитель главы администрации Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Реклама

Жена военнослужащего уже подписала соглашение о передаче жилья в коммерческий наем.

«Мы не ожидали, что администрация так быстро отреагирует и даст нам квартиру», — отметила жена участника СВО Антонина.

В квартире уже есть ремонт, газовая плита, сантехника и душевая кабина. В ближайшее время туда переедет старшая дочь Вячеслава и Антонины — Ольга. Семья воссоединится в новой квартире, когда Вячеслав вернется домой со спецоперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что центры поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье переведут на работу по единому стандарту. В каждом учреждении будут находиться сотрудники местных администраций, к работе привлекут родных бойцов, депутатов, активистов, психологов и юристов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».