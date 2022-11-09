Памятник советским воинам в Латвии предложили спасти от сноса и перевезти в Дмитров | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 09:44 Памятник советским воинам в Латвии предложили спасти от сноса и перевезти в Дмитров

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Глава Дмитрова Илья Поночевный предложил мэру города-побратима Резекне в Латвии Александру Барташевичу перевезти памятник советским воинам, чтобы спасти его от разрушения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Памятник советским воинам «Алеша» в Резекне посвящен красноармейцам, которые погибли во время освобождения города в ходе Второй мировой войны. Власти Латвии приняли решение о сносе, поэтому Илья Поночевный предложил спасти объект, перевезя его в Дмитров.

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Глава округа напомнил, что ради Победы жизни отдали 28 миллионов советских солдат.

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«Мы помним и должны сохранить эту память для наших потомков», — подчеркнул он.

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