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    14 мая 2021, 11:54

    Памятник фронтовикам-энергетикам открыли в Дмитрове

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Памятник энергетикам, которые участвовали в Великой Отечественной войне, других вооруженных конфликтах и были тружениками тыла, открыли в Дмитрове. В честь этого состоялся торжественный митинг.

    Памятник фронтовикам-энергетикам открыли в Дмитрове | Изображение 1

    Мероприятие открыл директор северного филиала компании «Россети Московский регион» Алексей Иржак, рассказавший, что теперь их подразделение несет ответственность за четыре памятника воинам-энергетикам. Они расположены в деревне под Красногорском, Москве, Дмитрове и Королеве.

    Энергетики „Северных электрических сетей“ сражались на всех фронтах — брали Берлин, освобождали Прагу, воевали под Курском и Сталинградом, форсировали Днепр и Одер, защищали Москву, Ленинград, Севастополь

    пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

    Помимо энергетиков северного филиала, участником митинга стала и Всероссийская общественная организация ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов «Боевое братство».

    Памятник фронтовикам-энергетикам открыли в Дмитрове | Изображение 2

    Участвовал и юнармейский отряд имени лейтенанта Филатова. Настоятель Никольского храма отец Андрей освятил памятный знак.