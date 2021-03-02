Самый масштабный за последние годы ремонт электросетей начался в Чехове

Качество электроснабжения повысят в Чехове. Для этого в округе начался самый масштабный за последние годы ремонт сетей. Здесь заменили уже 20 трансформаторов, десять километров проводов и не только.

Работы выполняет компания «Россети Московский регион». В них задействовали более 90 специалистов и 31 единицу техники.

В первую очередь провели осмотры всех существующих в Чехове электрических сетей, чтобы выявить дефекты и определить меры для повышения качества их работы.

Уже заменили трансформаторы в Дмитровке, Алексеевке, Юрове, Гришенках, Богдановке, Масловке, Зыкееве, Пешкине, Алферове, Манушкине, Любучанах, Курникове и Аксенчикове.

Об этом рассказал первый заместитель генерального директора компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

Проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетей округа обеспечат надежное и качественное электроснабжение в Чехове Дмитрий Гвоздев.

Вместе с тем энергетики расчистили от опасной растительности 11 гектаров земель вдоль линий электропередачи. Это позволит исключить случаи падения деревьев на ЛЭП во время непогоды.

А до 31 мая в городском округе Чехов запланировали установить свыше 1,6 тысячи умных счетчиков с дистанционной передачей данных.