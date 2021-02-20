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    20 февраля 2021, 16:35

    Электроснабжение улучшат в 12 городских округах Подмосковья за год

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Надежность электроснабжения вырастет в 12 городских округах Подмосковья за год. Список составили с учетом количества жалоб от жителей.

    Электроснабжение улучшат в 12 городских округах Подмосковья за год | Изображение 1

    Министерство энергетики Подмосковья, компании «Россети» и «Мособлэнерго» утвердили программу повышения надежности и качества электроснабжения.

    Масштабные работы коснутся 12 округов — в них больше всего проблем по этому направлению. Предварительно специалисты пронализировали обращения жителей.

    Проведут комплексную реконструкцию электросетей, заменеят устаревшее оборудование. За 2021 год это сделают в Раменском, Люберцах, Красногорске, Рузе, Щелкове, Ступине, Чехове, Истре, Пушкино, Орехово-Зуеве, Егорьевске и Домодедове.

    Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, реконструкции энергетических систем уделчют особое внимание с прицелом на будущее.

    Комплекс мероприятий, которые мы проводим, важны для бесперебойного электроснабжения, стабильного прохождения нами отопительного периода

    Александр Самарин.

    На повышение надежности электроснабжения потребителей во всей Московской области в 2021 году запланировали потратить около 20,8 миллиарда рублей.