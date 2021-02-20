Электроснабжение улучшат в 12 городских округах Подмосковья за год

Надежность электроснабжения вырастет в 12 городских округах Подмосковья за год. Список составили с учетом количества жалоб от жителей.

Министерство энергетики Подмосковья, компании «Россети» и «Мособлэнерго» утвердили программу повышения надежности и качества электроснабжения.

Масштабные работы коснутся 12 округов — в них больше всего проблем по этому направлению. Предварительно специалисты пронализировали обращения жителей.

Проведут комплексную реконструкцию электросетей, заменеят устаревшее оборудование. За 2021 год это сделают в Раменском, Люберцах, Красногорске, Рузе, Щелкове, Ступине, Чехове, Истре, Пушкино, Орехово-Зуеве, Егорьевске и Домодедове.

Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, реконструкции энергетических систем уделчют особое внимание с прицелом на будущее.

Комплекс мероприятий, которые мы проводим, важны для бесперебойного электроснабжения, стабильного прохождения нами отопительного периода Александр Самарин.

На повышение надежности электроснабжения потребителей во всей Московской области в 2021 году запланировали потратить около 20,8 миллиарда рублей.