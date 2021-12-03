Память неизвестных воинов почтили в Лобне. Поисковики нашли там десятки останков бойцов Красной армии

День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря в России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, школьники и поисковики возложили цветы к мемориалу в Лобне. В этом месте захоронено свыше 1,3 тысячи человек, среди которых 208 — неизвестные воины.

Осенью прошлого года местные жители обнаружили останки защитников Лобненского рубежа, сражавшихся в декабре 1941 года. Их с почестями захоронили у мемориала «Неизвестным воинам Лобни».

«Мой дед тоже воевал, и мой прадед воевал. Прадед прошел до Берлина, но долго не прожил. У всех ранения», — поделился со школьниками губернатор.

Сведения из архивов гласят, что Лобненский рубеж стал самой ближней к Москве точкой, где остановили наступление врага на столицу.

Губернатор Подмосковья поблагодарил школьников за то, что они помнят о событиях, которые нельзя забывать.

Очень приятно, что вы знаете своих прадедов и прабабушек. Спасибо преподавателям, которые эту работу ведут. Поисковикам, которые могут рассказать подробности. У нас в Подмосковье очень богатая история Андрей Воробьев.

Он добавил, что на подмосковной земле происходило немало эпохальных для страны событий. Среди них контрнаступление под Москвой.

«И мы 5 декабря отмечаем день памяти. Все мы знаем историю из книжек, но жизнь так устроена, что время проходит. Уверен, что вы будете своим младшим братьям, сестрам, своим детям об этом рассказывать. Спасибо вам», — заключил Воробьев.

Команда поисковиков

Начальник штаба «Юнармии» Лобни Сергей Свороб сообщил, что за 80 лет в Лобне из-под земли не поднимали солдат. Но в прошлом году он и участник отряда «Память» Виктор Рогачев обнаружили останки.

«Мы прогуливались по полю, которое не пахали восемь лет, а после там провели пахоту. И мы заметили лежащие косточки сверху — нам показалось, что это человеческие останки. Мы решили вызвать начальника поискового отряда, ведь только поисковый отряд имеет право поднимать останки погибших солдат», — поделился Свороб.

По его словам, вместе с поисковиками они сразу обнаружили каску, под которой находился череп солдата. Дальше начались большие раскопки.

В первый день мы нашли четверых бойцов Красной армии. На второй день — 70, а на третий — 35 Виктор Рогачев.

Руководитель поискового отряда «Память» Андрей Ряднов в разговоре с «360» объяснил, как удалось найти такое крупное захоронение спустя столько лет.

«Местные жители не знали. Мы после поднятия солдат провели беседу с ними. Со старенькими бабушками, которые всю жизнь там прожили. Никто не сказал про это место ни слова. Они не знали. Поэтому такое крупное захоронение мы обнаружили», — сказал он.

По его словам, деревня Горки Киовские, где заметили останки, в годы войны была занята немецкими солдатами.

Возможно, там стоял пулемет, но это одна из версий. Пулемет покосил своим огнем наших солдат, и немцы просто могли стащить их в ров и прикопать Андрей Ряднов.

Россия 5 декабря отметит величественную и знаменательную дату — 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. И Лобню выбрали площадкой для реконструкции боевых действий.