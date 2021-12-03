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    03 декабря 2021, 12:00

    Долгожданное новоселье. Дольщики еще одного дома «Лобни Сити» в Подмосковье начали получать ключи

    Дольщики еще одного дома ЖК «Лобня Сити» в Подмосковье начали получать ключи

    Анастасия Аброськина

    Обманутых дольщиков Подмосковья становится меньше, ведь перед регионом стоит цель полностью решить этот вопрос к 2023 году. Новоселье празднуют и в жилом комплексе «Лобня Сити». Губернатор Андрей Воробьев поздравил с получением ключей еще 10 человек.

    Долгожданное новоселье. Дольщики еще одного дома «Лобни Сити» в Подмосковье начали получать ключи | Изображение 1

    Всего в многоэтажном доме № 3 насчитывается 276 дольщиков. Сейчас ключи получили 10 человек, а вскоре их вручат остальным.

    Приятное событие. Знаю, что ключи получили, но вам пришлось ждать. Эта тема, к сожалению, в Подмосковье существует. И наша задача — до 2023 года всю эту проблему решить

    Андрей Воробьев.

    Новоселья дольщики дома № 3 на улице Колычева ждали 4,5 года, и теперь ключи на руках. Жильцы готовы приступить к ремонту и обустройству своих квартир.

    «Я хочу вас поздравить. Очень надеюсь, что проблема позади», — подчеркнул Воробьев.

    История «Лобни Сити»

    Квартиры в третьем доме планировали сдать в декабре 2017-го. Но застройщик не справился с повышением доллара в 2016-м и затянул процесс.

    Долгожданное новоселье. Дольщики еще одного дома «Лобни Сити» в Подмосковье начали получать ключи | Изображение 2

    В 2018-м руководство компании нашло средства и возобновило строительство домов. В этом и прошлом годах жильцам сдали квартиры в зданиях № 4 и 5. Так в правах восстановили еще 396 человек.

    Готовы уже корпуса № 3, 4 и 5, а работы в последнем завершили пока на 51%. Там 264 дольщика. Квартиры им должны вручить в сентябре следующего года.

    Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона поставил по итогам встречи с президентом.