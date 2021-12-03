Долгожданное новоселье. Дольщики еще одного дома «Лобни Сити» в Подмосковье начали получать ключи

Обманутых дольщиков Подмосковья становится меньше, ведь перед регионом стоит цель полностью решить этот вопрос к 2023 году. Новоселье празднуют и в жилом комплексе «Лобня Сити». Губернатор Андрей Воробьев поздравил с получением ключей еще 10 человек.

Всего в многоэтажном доме № 3 насчитывается 276 дольщиков. Сейчас ключи получили 10 человек, а вскоре их вручат остальным.

Приятное событие. Знаю, что ключи получили, но вам пришлось ждать. Эта тема, к сожалению, в Подмосковье существует. И наша задача — до 2023 года всю эту проблему решить Андрей Воробьев.

Новоселья дольщики дома № 3 на улице Колычева ждали 4,5 года, и теперь ключи на руках. Жильцы готовы приступить к ремонту и обустройству своих квартир.

«Я хочу вас поздравить. Очень надеюсь, что проблема позади», — подчеркнул Воробьев.

История «Лобни Сити»

Квартиры в третьем доме планировали сдать в декабре 2017-го. Но застройщик не справился с повышением доллара в 2016-м и затянул процесс.

В 2018-м руководство компании нашло средства и возобновило строительство домов. В этом и прошлом годах жильцам сдали квартиры в зданиях № 4 и 5. Так в правах восстановили еще 396 человек.

Готовы уже корпуса № 3, 4 и 5, а работы в последнем завершили пока на 51%. Там 264 дольщика. Квартиры им должны вручить в сентябре следующего года.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона поставил по итогам встречи с президентом.