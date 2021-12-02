Лобня станет площадкой для реконструкции боевых действий к 80-летию Битвы за Москву

Тест по истории Великой Отечественной войны, реконструкция быта бойцов и личные поздравления для ветеранов — вот что молодые волонтеры готовят в честь годовщины контрнаступления Советской армии под Москвой.

Россия 5 декабря отметит величественную и знаменательную дату — исполнится 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. Немецко-фашистские захватчики перешли к обороне на всем фронте. В честь этого состоится несколько праздничных мероприятий.

Традиционный тест по истории Великой Отечественной войны можно будет пройти 3 декабря во всех городах Подмосковья. Его уже не первый год проводит Московский областной молодежный парламент. Многие площадки теста связаны с военной историей и знаковыми местами городов.

А городской округ Лобня станет площадкой для реконструкции боевых действий. Там, в ходе памятных мероприятий, Волонтеры Победы Подмосковья расскажут жителям о подвигах, которые совершили наши предки в годы Великой Отечественной войны. Они же навестят 38 ветеранов Битвы за Москву, с которыми постоянно поддерживают связь.

«В преддверии начала контрнаступления под Москвой волонтеры Победы Московской области проводят уроки мужества в школах, устраивают интеллектуальные игры. Мы возлагаем цветы к мемориалам и памятникам в своих муниципалитетах, а так же проводим литературно-музыкальные встречи, куда мы приглашаем участников Битвы за Москву», — поделился с каналом «360» руководитель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.