Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при перебоях в отоплении | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при перебоях в отоплении Глава ГЖИ Подмосковья Ольга Федина рассказала о нормативах отопления

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Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина напомнила, какой должна быть температура воздуха в квартире. Если градусник показывает значения ниже, нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу управляющей компании или в ЕДС Московской области.

Тепло в квартиру или дом должно подаваться бесперебойно и круглосуточно в течение всего отопительного сезона. Допустимая продолжительность перерыва — не более 24 часов в течение месяца. Разовое отключение не должно превышать 16 часов (если дома не холоднее от +12° С) или восемь часов (если дома 10–12 градусов тепла). Если в квартире меньше 10 градусов, то батареи не должны оставаться холодными дольше четырех часов.

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Температура воздуха в жилых помещениях Подмосковья должна быть не ниже +18°C (а в угловых комнатах - не ниже +20°C). Небольшие отклонения допустимы ночью, но не более чем на 3°C. Верхняя граница температуры в квартире не установлена.

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Коммунальные компании Подмосковья активно закупают оборудование и инвентарь для уборки снега. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. Итоги подготовки многоквартирных домов к холодам стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом».

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