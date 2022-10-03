Вопросы по подготовке домов к зиме удалось решить в Подмосковье на форумах с УК | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Вопросы по подготовке домов к зиме удалось решить в Подмосковье на форумах с УК

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В Подмосковье активно готовятся к зимнему периоду. Итоги подготовки многоквартирных домов к зиме стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом». Они прошли в Зарайске, Наро-Фоминске и других городах. На вопросы жителей отвечали специалисты, в том числе сотрудники управляющих компаний.

В Раменском больше всего спрашивали о характере и сроках устранения нарушений, которые выявляли жилищные инспекторы на осмотрах. В Наро-Фоминске уделили внимание роли собственников при контроле за выполнением работ силами УК.

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Вместе с общей темой осенне-зимнего периода в каждом из округов провели беседу на тему самых волнующих жителей вопросов. Это благоустройство и газовая безопасность в домах, порядок начислений на общедомовые нужды, практика проведения общих собраний в электронной форме.

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Важным блоком обсуждения стали разъяснения частных случаев, по которым обращались жители. Многие задачи удалось прояснить сразу, а некоторые — взять на контроль представителям профильных ведомств.

«Форумы „Управдом“ — это не просто возможность решить многие вопросы в прямом контакте со специалистами, но и настоящая школа жилищно-коммунальной грамотности. На такой дискуссионной площадке участники знакомятся с особенностями сферы и главное — друг с другом. А это помогает наладить плодотворное рабочее сотрудничество с активной общественностью», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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