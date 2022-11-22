Подмосковье 22 ноября 2022, 10:20 Отопление в поселке Мещерский Бор стало надежнее после реконструкции котельной

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Котельную в поселке Мещерский Бор в Шатуре перевели с дизельного топлива на газ. Это позволило улучшить отопление для 195 жителей, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Общая мощность котлов составила 1000 киловатт. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что пусконаладочный режим запустили 15 ноября.

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«На БМК в Мещерском Бору в полном объеме завершены все строительно-монтажные работы, подведены и подключены все инженерные коммуникации. Представителями МТУ Ростехнадзора и ГБУ МО „УТНКР“ объект принят», — добавил он.

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Работы проводили по нацпроекту «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» под контролем экспертов технадзора.

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