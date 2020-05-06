Отопительный сезон завершат в Подмосковье до 12 мая

Отопление практически полностью отключили Балашиха, Бронницы, Воскресенск, Домодедово, Жуковский, Зарайск, Истра, Красноармейск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайский, Молодежный, Наро-Фоминский, Рузский, Одинцовский, Орехово-Зуевский округа, а также Реутов, Щелково, Чехов. В остальных округах отключение пройдет в период с 6 по 12 мая.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ глава муниципалитета имеет право завершить отопительный сезон на централизованных системах, если прошло пять дней подряд со среднесуточной уличной температурой 8 градусов тепла и выше. В Московской области, по прогнозу, такая температура (среднесуточная выше +8) установилась с 3 мая.

«Показатели надежности и безопасности энергоснабжения потребителей по сравнению с прошлым годом выросли. Теплая зима позволила снизить нагрузку на оборудование, способствовала более „мягкому“ прохождению осенне-зимнего периода. И способствовала снижению количества аварийных ситуаций на сетях и объектах ТЭК Московской области», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2019 году к осенне-зимнему периоду были подготовлены 2,5 тысячи котельных, 10,5 тыс. км теплосетей, 29 энергоблоков, 158,6 тысячи км электросетей. Отопительный период 2019/2020 года был начат организовано и своевременно. Была увеличена доля муниципальных образований, получивших паспорта готовности к ОЗП, до 84%. Также была организована работа по устранению 1580 технологических нарушений на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры. Общее число нарушений сокращено на 7%, среднее время устранения — на 4%.

В этом сезоне была введена в эксплуатацию автоматизированная система контроля устранения технологических нарушений АРМ ЕДДС, проведена интеграция с системой ЕЦУР, напрямую подключены к системе МОЭСК и МОСОБЛЭНЕРГО.

В 2020 году планируется обеспечить организованное проведение отопительного периода и подготовку к ОЗП 2020–2021 года, при этом сократить число обращений граждан по вопросам качества поставляемых ресурсов на 15%, сократить число технологических сбоев на объектах энергетики и теплоснабжения на 10%.