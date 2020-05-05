Почти тропики. Синоптики пообещали летнее тепло и ливни в Подмосковье
В Москву вместе с теплой и комфортной температурой придут ливни. За один день, 5 мая, в регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Прошумят интенсивные ливни, 16 миллиметров или почти треть месячной нормы осадков, 80% вероятность гроз, при этом южные ветры принесут нам влажный морской воздух», — рассказал синоптик. По его словам, такая погода соответствует скорее июльским показателям, нежели началу мая.
Воздух прогреется до +21…+23 градусов в Москве и до +19… +24 градусов в разных районах Московской области. Ветер может усилиться и стать порывистым во время грозы.
Атмосферное давление в течение дня будет чуть ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба.
В целом, на май россиянам пообещали «положительные аномалии» погоды — ожидается температура выше средних значений, а в некоторых городах столбики термометров покажут рекордно высокие показатели.