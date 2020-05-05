Почти тропики. Синоптики пообещали летнее тепло и ливни в Подмосковье

«Прошумят интенсивные ливни, 16 миллиметров или почти треть месячной нормы осадков, 80% вероятность гроз, при этом южные ветры принесут нам влажный морской воздух», — рассказал синоптик. По его словам, такая погода соответствует скорее июльским показателям, нежели началу мая.

Воздух прогреется до +21…+23 градусов в Москве и до +19… +24 градусов в разных районах Московской области. Ветер может усилиться и стать порывистым во время грозы.

Атмосферное давление в течение дня будет чуть ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба.

В целом, на май россиянам пообещали «положительные аномалии» погоды — ожидается температура выше средних значений, а в некоторых городах столбики термометров покажут рекордно высокие показатели.