Неделю аномального тепла спрогнозировали в России

Жителям Европейской части России пообещали аномально теплую погоду в течение недели. Температура будет на четыре-пять градусов выше нормы.

«Наиболее заметный очаг, где будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».

Аномально тепло будет и в Сибири. Там температура будет подниматься на шесть-восемь градусов выше нормы. Среди очагов тепла синоптик назвал Новосибирскую, Томскую области и юг Красноярского края. С 6 мая тепло придет на Урал и в Западную Сибирь.

Вильфанд предупредил об угрозе природных пожаров в Туве, Алтайском крае и в Иркутской области.

В течение 4 мая в Москве и Подмосковье будет до 22 градусов выше нуля. Временами возможны дождь и гроза. Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду.

3 мая, в воскресенье, в московском регионе прошла первая майская гроза. Жители фотографировали молнию с балконов, соблюдая самоизоляцию.