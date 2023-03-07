07 марта 2023, 10:22
Открытый кубок по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини прошел в Дубне
Открытый кубок по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини прошел во дворце культуры «Октябрь» в Дубне. В соревнованиях участвовали представители Подмосковья, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ярославля, Воронежа и Твери.
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Участники состязались в 14 номинациях. Среди мужчин лучших выбрали в классическом и пляжном бодибилдинге, а также в дисциплине «классик физик». Женщины соревновались в бодифитнесе, а также номинациях «фит-модель», «вэлнес-фитнес» и бикини.
Мероприятие проходит в Дубне с 2007 года, на него традиционно съезжаются спортсмены со всей России.
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