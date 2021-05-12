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    12 мая 2021, 10:45

    Детские мини-сады на 3 тысячи мест откроют в Подмосковье за год

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Программу по запуску детских мини-садов расширили в Подмосковье. В этом году откроют 35 таких учреждений, а не 27, как планировали сначала. В результате создадут еще три тысячи мест для ребят.

    Детские мини-сады на 3 тысячи мест откроют в Подмосковье за год | Изображение 1

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, подчеркнув, что мини-версии создают в дополнение к крупным детским садам.

    В Подмосковье уже успешно работают 12 мини-садов, а еще 23 распахнут свои двери до конца года

    Ирина Каклюгина.

    Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

    «Всего за три года мы откроем 63 детских мини-сада. Все они появятся на так называемых густонаселенных территориях, где высокая очередность в дошкольные учреждения», — отметила Каклюгина.

    Мини-сады появятся в 15 городских округах. Среди них Химки, Балашиха, Люберцы, Красногорск, Наро-Фоминск, Одинцово, Долгопрудный, Пушкино, Мытищи, Подольск, Клин, Щелково, Солнечногорск, Раменский и Ленинский округа.

    Сады в мини-формате ничем не отличаются от традиционных. Там есть все необходимое для ребят

    Ирина Каклюгина.

    Кроме того, к концу года в Подмосковье заработает 17 крупных детских садов, где тоже создадут три тысячи мест для ребят.