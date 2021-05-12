Детские мини-сады на 3 тысячи мест откроют в Подмосковье за год

Программу по запуску детских мини-садов расширили в Подмосковье. В этом году откроют 35 таких учреждений, а не 27, как планировали сначала. В результате создадут еще три тысячи мест для ребят.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, подчеркнув, что мини-версии создают в дополнение к крупным детским садам.

В Подмосковье уже успешно работают 12 мини-садов, а еще 23 распахнут свои двери до конца года Ирина Каклюгина.

Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

«Всего за три года мы откроем 63 детских мини-сада. Все они появятся на так называемых густонаселенных территориях, где высокая очередность в дошкольные учреждения», — отметила Каклюгина.

Мини-сады появятся в 15 городских округах. Среди них Химки, Балашиха, Люберцы, Красногорск, Наро-Фоминск, Одинцово, Долгопрудный, Пушкино, Мытищи, Подольск, Клин, Щелково, Солнечногорск, Раменский и Ленинский округа.

Сады в мини-формате ничем не отличаются от традиционных. Там есть все необходимое для ребят Ирина Каклюгина.

Кроме того, к концу года в Подмосковье заработает 17 крупных детских садов, где тоже создадут три тысячи мест для ребят.