Еще 40 детских садов откроют в Подмосковье до конца года

До конца года в Подмосковье создадут 40 детских садов. Из них 17 будут крупными — их построят на выделенных территориях, а 23 — небольшими, которые разместятся в существующих помещениях. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

По ее словам, очередность в областные детские сады достигла 68 тысяч человек. Чтобы решить проблему, регион выбрал два пути.

Первый из них — наращивание темпов строительства крупных детских садов, а второй — открытие мини-версий, для которых требуется меньше затрат по времени.

Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

В этом году мы абсолютно точно создаем еще три тысячи мест и открываем 35 мини-садов, потому что у нас есть конкретные локации и сроки Ольга Забралова.

Однако из этого количества мини-садов 12 уже открыли. Теперь осталось 23, а к ним прибавится еще 17 крупных.

«В этом году мы откроем и 17 детских садов, которые нам, как те 35 мини-садов, дают практически одинаковое количество мест», — сказала Ольга Забралова.

При этом, по ее словам, за три года планируют открыть около 63 детских мини-садов. Некоторые городские округа Подмосковья получат особое внимание.

Есть муниципалитеты, где очередь превышает среднюю очередь в остальных местах региона. Это Красногорск, Ленинский округ, Балашиха, Одинцово, Химки Ольга Забралова.

Отдельно Забралова подчеркнула, что каждый городской округ получает большую поддержку, необходимую для оперативного и качественного создания мини-садов. Это важно, чтобы ребята смогли быстрее забыть об очереди на получение дошкольного образования.

Источник фото: телеканал «360»

«После подбора помещения, соблюдения всех необходимых мы единовременно выдаем на создание каждого места 1243 тысячи рублей. В среднем мы создаем садик где-то на 100 мест. Значит, глава получает на каждый садик почти 12,5 миллиона рублей», — объяснила Забралова.

По ее словам, такие суммы выделяют, чтобы и отремонтировать помещение, и закупить кроватки с нужным инвентарем.