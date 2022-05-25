Отключения горячей воды не затронут 486 домов Подмосковья

Отключения горячей воды начнутся 1 июня в Подмосковье. Это не затронет 486 домов в 15 округах. Там работают современные котельные, не требующие профилактических работ.

Сегодня таких котельных в Подмосковье 76. Больше всего их в Люберцах, Одинцове, Пушкино и Рузе.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он напомнил, что всего в регионе около двух тысяч котельных, подающих горячую воду в квартиры.

Строительство новых котельных обеспечивает надежное теплоснабжение домов, уменьшает себестоимость выработки энергии Александр Самарин.

Он добавил, что современные котельные сокращают вредные выбросы и положительно сказываются на экологии.

Жители смогут узнать, будут ли отключения горячей воды в их домах, с помощью интерактивной карты.

Отключения будут продолжаться с 1 июня по 31 августа, однако продлятся они не более 14 дней. Задача — уложиться за 10 суток, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.