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    25 мая 2022, 11:27

    Отключения горячей воды не затронут 486 домов Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Отключения горячей воды начнутся 1 июня в Подмосковье. Это не затронет 486 домов в 15 округах. Там работают современные котельные, не требующие профилактических работ.

    Отключения горячей воды не затронут 486 домов Подмосковья | Изображение 1

    Сегодня таких котельных в Подмосковье 76. Больше всего их в Люберцах, Одинцове, Пушкино и Рузе.

    Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он напомнил, что всего в регионе около двух тысяч котельных, подающих горячую воду в квартиры.

    Строительство новых котельных обеспечивает надежное теплоснабжение домов, уменьшает себестоимость выработки энергии

    Александр Самарин.

    Он добавил, что современные котельные сокращают вредные выбросы и положительно сказываются на экологии.

    Жители смогут узнать, будут ли отключения горячей воды в их домах, с помощью интерактивной карты.

    Отключения будут продолжаться с 1 июня по 31 августа, однако продлятся они не более 14 дней. Задача — уложиться за 10 суток, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.