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    16 мая 2022, 12:36

    Воробьев заявил о необходимости сократить срок отключения горячей воды до 10 дней

    Губернатор Подмосковья: важно своевременно провести профилактику систем ЖКХ в межсезонье

    Оксана Кириллова

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал своевременно провести работы по профилактике систем ЖКХ и сократить сроки отключения горячего водоснабжения летом. До жителей нужно доходчиво донести, когда планируются отключения горячей воды, подчеркнул глава региона Воробьев на заседании с зампредами 16 мая.

    Воробьев заявил о необходимости сократить срок отключения горячей воды до 10 дней

    Он рассказал, что совершил рабочую поездку в Ступино, где местные жители уже спрашивали, когда будет отключаться горячая вода.

    «Поэтому прошу вас доходчиво, своевременно довести до жителей, когда будут отключения горячей воды. Задача у нас стоит не 14, а 10 дней. Есть современные котельные, которые вообще не будут отключаться», — добавил губернатор.

    В зависимости от отключения воды семьи строят планы на лето. Часто отключения несут для них «определенные неудобства», заметил глава региона Воробьев.

    Предстоящую работу глава региона назвал «очень чувствительной» и подчеркнул, что к ней нужно должным образом подготовиться.

    «Отопительный сезон заканчивается. И традиционно я обращаюсь к блоку ЖКХ: нам очень важно своевременно провести профилактику всех наших систем», — отметил Андрей Воробьев.

    Проверку всех систем ЖКХ, по словам губернатора Подмосковья, нужно провести максимально предсказуемо.

    «Я очень прошу, чтобы она была проведена вместе с главами максимально предсказуемо. Графики отключения, графики работ по профилактике должны быть четкими и понятными каждому», — резюмировал Андрей Воробьев.