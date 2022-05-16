Воробьев заявил о необходимости сократить срок отключения горячей воды до 10 дней

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал своевременно провести работы по профилактике систем ЖКХ и сократить сроки отключения горячего водоснабжения летом. До жителей нужно доходчиво донести, когда планируются отключения горячей воды, подчеркнул глава региона Воробьев на заседании с зампредами 16 мая.

Он рассказал, что совершил рабочую поездку в Ступино, где местные жители уже спрашивали, когда будет отключаться горячая вода.

«Поэтому прошу вас доходчиво, своевременно довести до жителей, когда будут отключения горячей воды. Задача у нас стоит не 14, а 10 дней. Есть современные котельные, которые вообще не будут отключаться», — добавил губернатор.

В зависимости от отключения воды семьи строят планы на лето. Часто отключения несут для них «определенные неудобства», заметил глава региона Воробьев.

Предстоящую работу глава региона назвал «очень чувствительной» и подчеркнул, что к ней нужно должным образом подготовиться.

«Отопительный сезон заканчивается. И традиционно я обращаюсь к блоку ЖКХ: нам очень важно своевременно провести профилактику всех наших систем», — отметил Андрей Воробьев.

Проверку всех систем ЖКХ, по словам губернатора Подмосковья, нужно провести максимально предсказуемо.

«Я очень прошу, чтобы она была проведена вместе с главами максимально предсказуемо. Графики отключения, графики работ по профилактике должны быть четкими и понятными каждому», — резюмировал Андрей Воробьев.