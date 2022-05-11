Отключения горячей воды в Подмосковье начнутся 1 июня. График

Сезон плановых отключений горячей воды начнется 1 июня в Подмосковье. Жители смогут уточнить актуальные графики и сроки на интерактивной карте.

Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он добавил, что в регионе завершается отопительный сезон и начинается подготовка к следующему.

Для этого уже в июне начнутся временные отключения горячей воды. Уточнить сроки можно не только на интерактивной карте — оповещения заранее будут приходить на электронную почту, если подключить такую услугу, или в Telegram-боте.

Ежегодное отключение горячей воды в летний период — необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период Александр Самарин.

Он напомнил, что в период плановых отключений горячей воды специалисты ремонтируют котельные, приводят в порядок все трубопроводы и остальное оборудование.

С помощью интерактивной карты удастся оставить и отзывы о качестве коммунальных услуг.

«Жители региона смогут подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту или через Telegram-бот за 30 дней, семь дней и за день до отключения горячей воды», — объяснил Самарин.

Отключения будут продолжаться с 1 июня по 31 августа, однако продлятся они не более 14 календарных дней.