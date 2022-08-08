Отделение реабилитации в Пушкино получило новое оборудование

В стационар № 2 Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино поступил новый физиотерапевтический комбайн. Стоимость оборудования составила более четырех миллионов рублей.

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Оборудование позволит врачам применять передовые методики для реабилитации. Аппарат содержит в себе четыре модуля — электротерапевтический, ультразвуковой, лазерный и магнитотерапевтический.

«У нас проходят реабилитацию пациенты после перенесенных заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Новая техника расширит наши возможности», — рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Павел Найденов.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее в Волоколамской взрослой поликлинике появился современный аппарат для флюорографии, а в Луховицах — стол для операций.