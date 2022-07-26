Больница в Луховицах получила новое оборудование для операций

В травматологическое отделение Луховицкой больницы поступило новое оборудование. Там появился операционный рентгенонегативный стол с ортопедической приставкой. Его закупили по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках проекта «Здравоохранение».

На новом столе можно позиционировать пациента в том положении, которое необходимо врачам для оперативного вмешательства. Таким образом, травматологам и хирургам станет гораздо удобнее работать, операции будут проводиться быстрее.

«Также, благодаря тому, что он совмещен с С-дугой, с его помощью врачи могут выполнять рентген-снимки в любой проекции во время проведения операции. Теперь наши хирурги-травматологи могут проводить все виды ортопедических хирургических вмешательств на всех суставах», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Наталия Киндякова.

Стоимость нового оборудования составила порядка 700 тысяч рублей. Стол уже установили в травматологическом отделении, его начали применять специалисты при операциях.