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    05 августа 2022, 16:47

    Взрослая поликлиника Волоколамска получила новый флюорограф

    Мария Мурашова

    Цифровой аппарат предназначен для получения рентгеновских изображений грудной клетки. Основные его преимущества — это высокое качество снимков и минимальная лучевая нагрузка на пациента.

    Взрослая поликлиника Волоколамска получила новый флюорограф

    Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, стоимость аппарата составила 7,3 миллиона рублей. На новом флюорографе планируется проводить до 80 исследований в сутки. Врачи взрослой поликлиники прошли обучение для работы на оборудовании, и аппарат уже введен в работу. Получить направление на исследование можно у лечащего врача.

    «Работа на современном оборудовании положительно скажется на объемах и скорости проведения рентгеновских исследований. Это отличная возможность увеличить охват населения для проведения флюорографии», — говорит главный врач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.

    В скором времени больница получит возможность проводить и МРТ-исследования. Сейчас ведутся работы по установке нового МРТ-аппарата, которого прежде не было в Волоколамске.