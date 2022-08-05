Взрослая поликлиника Волоколамска получила новый флюорограф

Цифровой аппарат предназначен для получения рентгеновских изображений грудной клетки. Основные его преимущества — это высокое качество снимков и минимальная лучевая нагрузка на пациента.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, стоимость аппарата составила 7,3 миллиона рублей. На новом флюорографе планируется проводить до 80 исследований в сутки. Врачи взрослой поликлиники прошли обучение для работы на оборудовании, и аппарат уже введен в работу. Получить направление на исследование можно у лечащего врача.

«Работа на современном оборудовании положительно скажется на объемах и скорости проведения рентгеновских исследований. Это отличная возможность увеличить охват населения для проведения флюорографии», — говорит главный врач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.

В скором времени больница получит возможность проводить и МРТ-исследования. Сейчас ведутся работы по установке нового МРТ-аппарата, которого прежде не было в Волоколамске.