13 марта 2023, 16:51
Отделение реабилитации после инсультов открылось в больнице в Реутове
Отделение реабилитации для пациентов после инсультов заработало в больнице в Реутове. Оно рассчитано на 15 коек стационара, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.
Она добавила, что в прошлом году такие отделения открыли в 10 больницах региона. В этом году заработали два, а еще шесть станут доступны до конца года.
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«Реабилитация имеет ключевое значение при лечении многих заболеваний, особенно последствий нарушения мозгового кровообращения», — сказала Светлана Стригункова.
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В новом отделении работает современное оборудование: велотренажеры, подвесные системы, велоэргометры и другое. Там работают врачи-реабилитологи, психолог, логопед и два инструктора ЛФК.
Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Направление на нее выдает лечащий врач.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».
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