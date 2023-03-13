Подмосковье 13 марта 2023, 16:51 Отделение реабилитации после инсультов открылось в больнице в Реутове

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Отделение реабилитации для пациентов после инсультов заработало в больнице в Реутове. Оно рассчитано на 15 коек стационара, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Она добавила, что в прошлом году такие отделения открыли в 10 больницах региона. В этом году заработали два, а еще шесть станут доступны до конца года.

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«Реабилитация имеет ключевое значение при лечении многих заболеваний, особенно последствий нарушения мозгового кровообращения», — сказала Светлана Стригункова.

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В новом отделении работает современное оборудование: велотренажеры, подвесные системы, велоэргометры и другое. Там работают врачи-реабилитологи, психолог, логопед и два инструктора ЛФК.

Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Направление на нее выдает лечащий врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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