Подмосковье 25 ноября 2022, 13:15 Отделение реабилитации появилось в больнице Орехово-Зуева

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Новое отделение реабилитации заработало в больнице Орехово-Зуева. В нем будут заниматься пациенты с соматической патологией, в том числе те, кто перенес коронавирус. В стационаре будут работать 20 коек.

Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что в медучреждениях области работают 19 отделений реабилитации.

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«В новом отделении в Орехово-Зуевской больнице установлено современное медицинское оборудование, в том числе стабилоплатформа, тренажеры, беговые дорожки, оснащенные механизмом для разгрузки веса пациента, велоэргометры и массажный стол для применения различных техник ЛФК». — сообщила она.

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Пройти реабилитацию можно будет бесплатно по полису ОМС. Получить направление на нее можно у лечащего врача.

Пациент Николай Семин поделился, что переболел ковидом в августе, после чего прошел реабилитацию, которая помогла ему быстрее восстановиться.

«Для меня подобрана специальная программа. Врачи и инструкторы очень доходчиво все объясняют и внимательно следят за правильностью выполнения упражнений», — рассказал он.

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